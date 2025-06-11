Ziyarete Başkan Yardımcısı Okan Şahin’in yanı sıra Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Demirhan Aslan, Salih Güleç, Akın Uludağ, Gülver Deniz ve Nilüfer Belediyespor yöneticileri de katıldı.

Sporcularla tek tek tokalaşan Başkan Özdemir, teknik ekiple sohbet ederek takıma başarı dileklerini iletti. Nilüfer’in kadın voleyboluna verdiği önemi vurgulayan Özdemir, kentte halkın sahiplendiği kadın voleybol takımlarının bulunduğuna dikkat çekti. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılarından söz eden Özdemir, U16 takımının da aynı başarıyı yakalayacağına inandığını ifade etti.

Atatürk’ün tarif ettiği sporcu profilinin, ahlaklı ve fair-play içinde hareket eden bireyler olduğunu hatırlatan Özdemir, eğitimin sporla birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti. Genç voleybolculara hitaben yaptığı konuşmada, “Eğitiminizi ihmal etmeyin. Sporla birlikte yürütülebilir” dedi. Balkan ve Avrupa Şampiyonası’nda takımdan önemli başarılar beklediğini dile getiren Özdemir, “Başarılar çocuklar, yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

U16 Kız Milli Voleybol Takımı Baş Antrenörü Özer Özger, kamp sürecine katkı sağlayanlara teşekkür ederek şimdiye kadar 10 resmi maç yaptıklarını ve hiç mağlubiyet almadıklarını söyledi. Hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirtti. Takım kaptanı Selis Ecrin Türkyaşar da kampın verimli geçtiğini ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.