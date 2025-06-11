Kent genelinde kaçak yapılara taviz vermeyen belediye, özellikle tarım alanlarında yapılan imara aykırı yapılar üzerinde yoğunlaşıyor.

Belediye ekipleri, belirlenen tarihte Kayapa’daki tarım arazisinde inşa edilen fabrikanın yıkım işlemini gerçekleştirdi. Operasyon, polis ve zabıta birimlerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde yürütüldü.

Fabrika çevresine yerleştirilen iş makineleri ve parke taşları gibi fiziki engeller belediye görevlileri tarafından kaldırıldı. Ardından, bina çevresindeki insanlar tahliye edilerek yapının yıkımı tamamlandı.