Samsun Büyükşehir Belediyesi, etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışa bağlı olarak meydana gelen taşkın ve toprak kayması olaylarına hızlı müdahalesini sürdürüyor.SAMSUN (İGFA) -Samsun Büyükşehir Belediyesi bir yandan yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken bir yandan da devam eden olaylara anında müdahale ediyor.

Şiddetli sağanak yağmur kentin doğu tarafındaki ilçelerde etkisini sürdürmeye devam ederken ekipler gece-gündüz sahada cansiperane çalışma yürütüyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Salıpazarı ilçesine metrekareye 239.2 kilo, Ayvacık ilçesinde 208.8 kilogram, Terme ilçesinde ise 154.4 kilogram yağış düşerken Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede teyakkuz halinde çalışmaya devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm ekip ve ekipmanlarla cansiperane çalıştıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz, aşırı yağış sebebiyle su baskını olan ev ve dükkânlarda tahliye çalışmalarını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin mağduriyetlerini ortadan kaldırıyor" dedi.