Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit ve vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma" suçlarına karıştığı tespit edilen bir organize suç örgütüne yönelik bir operasyon başlattı.

Bu operasyon kapsamında, Samsun'un merkez ilçesi, 19 Mayıs ilçesi ve Bafra ilçesi ile İstanbul, Bursa ve Amasya illerinde toplamda 41 ikamet ve 4 iş yerine aynı anda düzenlenen operasyonlar gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, biri Uzi marka olan 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca, bir havalı tabanca, 5 bıçak, 777 tabanca fişi ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde aranan 36 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı. İlgili kişilerin suçlamalarla ilgili soruşturması devam etmektedir.