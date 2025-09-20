Çevre dostu projelerle adından söz ettiren Samsun Büyükşehir Belediyesi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde “Samsun'un Yeşil Geleceği İçin İklime Duyarlı Ulaşım ve Uyum Planı Projesi” tanıtım programını SBB Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirdi.SAMSUN (İGFA) - Çevre dostu projeleriyle dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin sürdürülebilir geleceği için önemli bir adım daha attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde yürütülen “Samsun'un Yeşil Geleceği İçin İklime Duyarlı Ulaşım ve Uyum Planı Projesi” kapsamında hazırlanan “Net Sıfır 2050: Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı”, Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen programla tanıtıldı.

Program; AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Kodalak, SBB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Ali Tulumen ve Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Tanıtım programına Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Tanıtım toplantısında, projenin temel hedefleri arasında karbon salımının azaltılması, çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve iklim değişikliğine uyum stratejilerinin hayata geçirilmesi olduğu vurgulandı.

İklim Dirençli Kent Vizyonu

2 oturum şeklinde gerçekleşen programın ilk oturumda ‘İklim Dirençli Kent Vizyonu’ konuşulurken panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk yaptı. İklim Baskısı Altında Kentleşme ve Yeşil Alanların Korunması konusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çetin bilgilerini aktarırken; Tarım Şehri Samsun’da İklim Değişikliği Etkileri İle Mücadele ve Uyum Çalışmaları hakkında Prof. Dr. Mehmet Bozoğlu bilgilendirmelerde bulundu. İklim Değişikliği Uyum Çalışmalarında AFAD Çalışmaları’nı Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Cemal Bozkurt aktardı.

Samsun Sürdürülebilir Enerji Yönetimi

Programın ikinci oturumunda ise ‘Samsun Sürdürülebilir Enerji Yönetimi’ konusu İl Enerji Yöneticisi Yıldız Yapalı Ertürk moderatörlüğünde ele alındı. Samsun SECAP 2050 Eylem Planı Hedefleri’ni, SBB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Ali Tulumen; İklim Kanunu Yükümlülükleri’ni, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Kübra Küçük aktarırken Samsun Yenilenebilir Enerji Potansiyeli konusunda ise TEİAŞ Bölge Müdürü Fikret Şahin konuşmalarını gerçekleştirdi.

Proje kapsamında hazırlanan planın, Samsun’un sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlaması ve kentin çevre dostu vizyonunu daha da güçlendirmesi hedefleniyor.