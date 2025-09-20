Kağıthane’de 4 katlı oto bakım tamir servisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 işçinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kağıthane ilçesi İmrahor Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı oto bakım tamir servisinin 2. katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında boya ve cila atölyesinde alevler yükseldi. Yangın paniğe neden olurken, işçiler kendi imkanlarıyla oto bakım servisinden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri 3 işçinin duman etkilendiğini belirledi. Dumandan etkilenen işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Oto bakım servinde yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.