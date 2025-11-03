Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 10 gündür süren operasyonlarımızda 539 şüpheliyi yakaladık.” Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik."

Yürütülen “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik operasyonlarda; 190 şüphelinin tutuklandığı, 111 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Operasyonlarda şüphelilerin; Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Mersin ve toplamda 59 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda; Yaklaşık 404 milyon TL değerinde 7 şirket, 3 konut ve 5 arsa olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımının sonunda vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım" ifadelerini kullandı.