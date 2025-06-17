İşçilerin temsilcisi olan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Atalay, hükümetin yeni bir teklif sunacağını belirtti ve anlaşma sağlanamazsa grev seçeneğinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülen görüşmelerde, ilk teklif Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından 13 Haziran’da sunuldu. Bu teklifte, birinci yılın ilk altı ayı için yüzde 16, ikinci altı ayı için yüzde 8; ikinci yılın ilk yarısı için yüzde 7 ve ikinci yarısı için ise yüzde 5 zam önerildi.

Atalay, yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, TÜHİS’in sunduğu teklifin işçiler açısından kabul edilebilir olmadığını belirtti. Görüşmede, iş yerlerinin özel sorunlarından genel beklentilere kadar birçok konunun Bakan Işıkhan’a aktarıldığını söyledi.

Maliye Bakanlığı’nın sürece yönelik tavrını eleştiren Atalay, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalarla birlikte Ankara Anıtpark’ta toplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürümeyi planladıklarını açıkladı. Maliye politikalarının çalışanlar üzerindeki etkisine dikkat çeken Atalay, kamu işçilerinin maaşlarının artık asgari ücret seviyesinde kaldığını, geçmiş sözleşmelerin ise enflasyon karşısında hızla eridiğini ifade etti.

Atalay ayrıca, perşembe günü sendika temsilcileriyle TES-İŞ’te bir araya gelerek protokol sürecine dair bir yol haritası çizeceklerini belirtti. Görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda ise grev tarihlerinin yaklaştığını hatırlatarak, demiryolları, karayolları, Makine ve Kimya Endüstrisi ve orman işçileri gibi birçok sektörde grev kararlarının gündemde olduğunu dile getirdi.

Son olarak, Bakan Işıkhan’ın yeni bir teklif sunacaklarını ifade ettiğini belirten Atalay, işçi tarafını temsil eden sendikalarla görüşmeler yapması için Bakan Yardımcısı başkanlığında dört kişilik bir komisyonun kurulacağını açıkladı.