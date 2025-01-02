Arabesk müziğin efsane ismi 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı.

Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti.

Tedavisi süren Ferdi Tayfur'dan hayranlarını üzecek haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen Tayfur'un sağlık durumunu doktoru Asuman Yavuz şu ifadeler ile aktarmıştı:

Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm.

Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun... Askeri uçakla getirildi.

Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde gelen son dakika haberine göre ise, bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi.

Acı haber sonrası sevenleri başsağlığı mesajı yayınladı.