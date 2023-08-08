Hükümet, kirayla rekabet edebilmek için fahiş katkı paylarıyla ilgili harekete geçti. Katkıların düzenlenmesi için yasal çerçeve hazırlanmakta olduğu belirtildi. Sitenin yönetimi uzmanlara bırakılacak ve denetimi Bakanlıkça sağlanacak. İnşaat maliyetlerine tavan fiyat uygulanacağı açıklandı.

Aidatların artması ile binalardaki kiracılar, mülk sahipleri ve yöneticiler arasında gerilim yaşanmaya başlamıştı. Son yılların en büyük gider kalemleri arasına giren aidatlar özellikle İstanbul'da vatandaşın büyük tepkisine neden oluyor. İstanbul'da lüks villaların bulunduğu butik sitelerde aidatlar 20-36 bin lira arasında değişiyor. Lüks rezidanslarda ise aidatlar 10-15 bin lirayı buluyor.