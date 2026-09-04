Geçtiğimiz hafta Ayvacık'taki evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlenmişti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ünlü komedyene burada anjiyo yapılmıştı.

Doktorlarının "Bir insanın geçirebileceği en yüksek seviyedeki kalp krizini geçirdi" dediği Yılmaz, tedavisinin ardından 3 gün önce hastaneden taburcu edilmişti.

“SİGARAYI BIRAKTIM, KİLO VERDİM”

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, doktorlarının tavsiyelerine uyduğunu belirterek sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini duyurdu.

Cem Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim... İstediğiniz her şeyi yaptım. Sıra toplumda, bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet toplum, söz sende :)) Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim... Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırısın... Damar çok önemli."