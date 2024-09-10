TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksi yıllık yüzde 3,9 azalırken, aylık bazda ise yüzde 0,4 oranında artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi'nde Temmuz ayı verilerini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.