Sultangazi ilçesinde oto saniyede çalışan fren ustası Naci Özcanlı, son günlerde yaşanan kaparo dolandırıcılığıyla başı dertte. Kendisinin haberi olmadan aracının satışa çıkarıldığını arkadaşlarının bilgilendirmesiyle öğrenen Naci Özcanlı adeta şoka uğradı. Sosyal medyada yer alan bir sayfada başka araçların da ilanda olduğunu gören Özcanlı, kendi aracının da fotoğraflarını kopyalayarak sahtekarlık yapıldığını gördü. Aracının değerinin altında kendisinin bilgisi olmadan ilana koyulduğunu aktaran Naci Özcanlı, "Bu ilanı arkadaşlarım fark etti. Sosyal medyada senin arabayı satışa koymuşlar. Normalde arabanın değeri 2,5 milyon civarında. Ama burada 1 milyon 950 bin lira diye yazmışlar. Anladığım kadarıyla bu kapora hırsızlığı. Bu işin çözümüne kim ulaşacak ben de merak ediyorum. 2 ay önce yine aynı bu sorunla karşılaştım. Öncesinde böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yazı yazdıktan sonra anladılar ve ilanı kaldırdılar ama 2 ay sonra tekrar yazmışlar" dedi.