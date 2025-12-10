Küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025’in son toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürme kararı aldı. Böylece ABD’de politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığına geriledi.

Fed üyelerinin 2025 yılı sonu için büyüme beklentisi yüzde 1,7’ye yükselirken, önceki beklenti yüzde 1,6 seviyesindeydi. Enflasyon beklentisi ise yüzde 2’ye çıkarıldı; önceki beklenti yüzde 1,9’du.

Yıllar Sonra İlk İndirim

Karar metninde, faiz oranlarının gelecekte ne zaman tekrar düşürüleceğine dair belirsizliğin sürdüğü vurgulanırken, sınırlı bazı değişiklikler de dikkat çekti.

Karar metninde Fed, faiz indirimlerine ara vermeden hemen önce, geçen Aralık ayında kullandığı “ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken” ifadesine geri döndü.

2019'dan bu yana ilk kez üç yetkilinin politika kararına karşı oy kullandı.

İki bölgesel Fed başkanı - Chicago'dan Austan Goolsbee ve Kansas City'den Jeff Schmid - faiz oranlarını değiştirmeden bırakma yönünde karşı oy kullandı.

Trump'ın Eylül ayında atadığı Stephen Miran, yarım puanlık daha büyük bir indirim lehine oy verdi.

Ekonomik Revizyonlar

Fed faiz kararı ve noktasal grafikle birlikte ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini de yayımladı. Enflasyon göstergelerine ilişkin beklentilerde Eylül ayına göre ılımlı aşağı yönlü revizyonlar dikkat ekti.

Buna göre çekirdek PCE 2025 tahmini yüzde 3,1'den yüzde 3'e indirildi. 2026 beklentisi de yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e çekildi.

PCE tahmini de 2025 için yüzde 3'ten yüzde 2,9'a 2026 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e geldi.

Büyüme tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi. Eylül ayında yüzde 1,6 olarak öngörülen büyüme oranı tahmini yüzde 1,7 oldu. 2026 büyüme tahmini de yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e çıktı.

İşsizlik tahminlerinde ise 2025 için yüzde 4,5; 2026 için ise yüzde 4,4 olarak korundu.

FED Faiz Kararları

Fed 2025 yılına yüzde 4,25-4,50 faiz aralığıyla girmişti. Yılın ilk indirimi Eylül ayında 25 baz puanla gelmişti. Bu indirimi Ekim ayındaki faiz indirimi takip etmişti.

Aralık ayıyla birlikte 2025 yılında üç faiz indirimi yapan Fed, faizleri toplamda 75 baz puan aşağı çekmiş oldu.