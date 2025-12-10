Kaza saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal İsaören ile Çayyaka mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Çayyaka Mahallesi eski muhtarı Murat Özcen(33) yönetimindeki 16 AFH 084 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yoldan çıkan araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Araçtan fırlayan sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT