Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir kara yolunda meydana geldi. H.Y.'nin kontrolünü yitirdiği şeker pancarı yüklü 42 AZB 48 plakalı TIR, önce 16 KH 775 plakalı hafif ticari araca ardından bir mobilya firmasına ait 16 AJB 087 plakalı kamyonete çarpıp devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Çetin Serbest(42), araçta bulunan Ö.B. isimli yolcu, hafif ticari araçtaki H.B. ile TIR şoförü H.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çetin Serbest yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi İnegöl'de defnedilecek olan Serbest'in CHP'li meclis üyesi Burhan Serbest'in kuzeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ