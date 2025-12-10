Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, 10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeler içerisinde vatandaşı yakından ilgilendiren en önemli başlıklardan biri ise gözlük ödemelerine yönelik getirilen yeni uygulama oldu.

Çok Odaklı Gözlük Bedelini SGK Karşılayacak

Yeni düzenlemeye göre; göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile bu alanda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından, aynı reçetede uzak ve yakın olmak üzere iki ayrı gözlük yazılması halinde, hasta isterse çok odaklı gözlük tercih edebilecek.

Bu durumda, yeni bir reçete düzenlenmesine gerek kalmadan, çok odaklı gözlük bedeli SGK tarafından karşılanacak.

18 Yaş Altındakiler İçin Ayrı Kural

Tebliğde, 18 yaş ve altındaki hastalar için farklı bir uygulama benimsendi.

Uzak ve yakın gözlük gereksinimi bulunan bu yaş grubunda, gözlüklerin doktorun yazdığı reçeteye uygun olarak alınması zorunlu olacak. Bu hastalara, tercihe bağlı olarak çok odaklı gözlük verilmesi ise mümkün olmayacak.

Yurt Dışı Tedavi Raporlarında Yeni Düzenleme

Tebliğle birlikte yurt dışında tedavi olmak isteyen hastalara yönelik sağlık kurulu raporlarının düzenlenme süreci de tekrar belirlendi. Özellikle doku ve organ nakilleri dahil olmak üzere yurt dışı tedavi raporlarının hangi hastaneler tarafından hazırlanıp onaylanacağı açıkça ortaya kondu.

Ücret Sınırı ve Tıbbi Malzeme Listeleri Güncellendi

Yapılan düzenlemelerle bazı işlemlerde uygulanan üst sınır artırılırken, ayaktan başvurular, hizmet başı işlemler ve birçok branşa ait tıbbi malzeme listeleri de güncellendi.

Düzenlemeler Kademeli Yürürlüğe Girecek

Tebliğin bazı maddeleri yayımlandığı gün yürürlüğe girerken, gözlük ödemelerine ilişkin düzenleme Resmî Gazete’deki yayım tarihinden 5 iş günü sonra uygulanmaya başlanacak.