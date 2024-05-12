Sancaktepe Belediyesi, Anneler Günü’ne özel eğlenceli bir program gerçekleştirdi. Programa katılan anneler, Komedyen Gözde Nevk ile güldü, şarkıcı Azra Sevindi ile ise müziğe doydu.

Sancaktepe Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, Anneler Günü’ne özel Aydos Millet Bahçesi’nde etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Komedyen Gözde Nevk ile kahkaha dolu anlar geçiren anneler, şarkıcı Azra Sevindi ile de müziğe doydu. Programda, çocuklara özel atölyeler de yer aldı. Etkinlikte hem anneler hem çocuklar doyasıya eğlendi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Bugün bizim için çok özel, anlamlı bir gün. 12 Mayıs Anneler Günü. Burada da çokça annemiz var. Öncelikle öncelikle annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok kıymetli annelerimize Allah uzun ömürler versin. Çocuklarına, sevdiklerine bir ömür boyu mutlu bir şekilde yan yana olabilme imkanı Allah nasip etsin annelerimize. Tabii bu süreçlerde önemli etkinlikler yaparak sizlerle bir araya gelip hem toplumumuzun hem Sancaktepe’deki komşularımızın bir araya gelmelerini, dayanışmalarını, kaynaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Daha fazla etkinlikler yapacağız. Önemli günlerde, haftalarda, resmi bayramlarımızda, dini bayramlarımızda bir araya geleceğiz. Sancaktepe’deki komşuluk hukukumuzu, hemşeriliğimizi, dostluğumuzu daha fazla pekiştireceğiz. Bundan sonra daha fazla hissedeceğiniz bir Sancaktepe Belediyesi olacak. Halkımızın emrinde olacağız. Gece gündüz yirmi dört saat halkımızın mutluluğu, huzuru için sizler için çalışacağız" diye konuştu.