Sancaktepe Belediyesi, Anadolu’nun köklü kültürel miraslarından biri olan âşıklık geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Âşıklar Şöleni düzenledi.

Değişen toplumsal ve kültürel yapıya rağmen yüzyıllardır varlığını sürdüren âşıklık geleneği, Sancaktepe’de düzenlenen özel bir programla yeniden hayat buldu. Alanında usta âşıkların sahne aldığı şölen, katılımcılara hem duygu dolu hem de keyifli anlar yaşattı.

Usta âşıklar aynı sahnede buluştu

Sancaktepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen âşıklar şölenine Belediye Başkanı Alper Yeğin de katıldı. Programda sahne alan âşıklar; Anadolu insanının sevinçlerini, acılarını, umutlarını ve toplumsal sorunlarını sazları ve sözleriyle dile getirdi. Geleneksel deyişler ve karşılıklı atışmalar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kültürel miras yaşatılıyor

Âşıklık geleneğinin yalnızca bir müzik türü değil, aynı zamanda sözlü tarih ve halk bilinci açısından önemli bir kültürel değer olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, bu geleneğin korunması ve genç kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulandı. Şölen, farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getirerek kültürel paylaşımın güçlenmesine katkı sundu.

Sancaktepe Belediyesi’nin kültürel mirasa sahip çıkan yaklaşımıyla hayata geçirilen âşıklar şöleni, Anadolu’nun kadim değerlerini yaşatmaya yönelik önemli bir adım olarak hafızalarda yer etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin şölende yaptığı konuşmada Sancaktepe’de aşıklar şöleninin bir gelenek haline geldiğini ve bu geleneğini her yıl sürdüreceklerini belirterek, "İlçemizde bir gelenek haline gelen ve Anadolu âşıklık geleneğinin usta isimlerinin bir araya geldiği âşıklar şöleni programında kültürümüzü yaşatan, geleneğimizi yarınlara taşıyan tüm âşıklarımıza, katılımcılarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."