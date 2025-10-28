İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde seyir halindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasından cadde üzerine ilerleyen 34 BAD 335 plakalı beton mikseri, dönüş yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen mikser nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.