Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı. Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.