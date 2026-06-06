Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez ve taşra teşkilatının güçlendirileceğini belirtti. Yeni personel alımıyla adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Alımlar kapsamında 8 bin personel adliyelerde, 6 bin 100 personel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900 personel ise icra kâtibi olarak icra dairelerinde görevlendirilecek.

İlan detayları Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.