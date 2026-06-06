İlçe Başkanı Şahin, ormanların ve doğal yaşam alanlarının rant uğruna betonlaştırılmasına tepki göstererek, yurttaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

Betonlaşmaya Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, yıllardır ormanların, meraların ve doğal yaşam alanlarının rant uğruna betonlaştırıldığına dikkat çekerek, “Beton ve plansız yapılaşma insan yaşamını zenginleştirmiyor; aksine sağlığımızı, psikolojimizi ve yaşam kalitemizi olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Pandemiden Çıkarılan Ders

Pandemi döneminde doğanın, temiz havanın ve yeşil alanların yaşamın vazgeçilmez unsurları olduğunun bir kez daha görüldüğünü hatırlatan İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Hayatı var eden, geleceğimizi güvence altına alan en gerçek güç doğanın kendisidir” dedi.

Yurttaşlara Çağrı

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Dünya Çevre Günü vesilesiyle tüm yurttaşları çevreye, doğaya ve doğal yaşama karşı daha duyarlı olmaya davet ederek, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin insana, çevreye ve doğaya verdiği değer temel ilkelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.