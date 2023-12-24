Sancaktepe’de direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, yan yoldan gelen otomobile çarptı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Olay, 00.30 sıralarında Sancaktepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, Ford marka 34 SJ 8248 plakalı araçla sola dönüş yaptığı sırada, sağ cadde üzerinden gelen 06 CAF 813 plakalı araca çarptı. Kazada 4 kişi ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.