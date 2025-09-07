2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası Finalinde Türkiye-İtalya müsabakası ile 2026 FİFA Dünya Kupası E Grubu eleme ikinci müsabakası olan Türkiye-İspanya maçı için Sancaktepe Belediyesi tarafından Meydan Park’ta dev ekran kurulacak.

Son beş maçında Bulgaristan, Kanada ve Slovenya’yı 3-0, ABD ve Japonya’yı da 3-1 gibi net skorlarla geçen Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol takımımız organizasyonunun finalinde Dünya şampiyonluğu için için İtalya ile karşılaşacak. 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 15.30’da başlayacak karşılaşma Huamark Spor Salonu Bangkok’da oynanacak. FİFA Dünya Kupası E grubu ilk maçına 3-2 Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli futbol takımımız yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Turnuva kapsamında A Milli Futbol Takımı, İspanya ile karşı karşıya gelecek. 07 Eylül 2025 Pazar günü Konya’da oynanacak olan karşılaşma saat 21.45’de başlayacak.

Her iki müsabaka için Sancaktepe Belediyesi tarafından Sancaktepe Meydan Park’ta dev ekran kurulacak. Tüm vatandaşların ücretsiz olarak izleyeceği müsabakalar sırasında çeşitli ikramlarda bulunulacak.