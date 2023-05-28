Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte "sandıklara sahip çıkma" çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde sandıkların kapanması ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" ifadelerini kullandı.