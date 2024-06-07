Sapanca Gölü’nün etrafını kesintisiz dolaşacak ‘Bisiklet Yolu Projesi’, Sakarya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısında görüşüldü. Proje ile ilgili kurumlar arası çalışma yapılmasına karar verildi.

Sakarya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun 14. Toplantısı Sakarya Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile kurul üyesi kurum temsilcileri katıldı. İstanbul ve çevre illerden tren ile belirli saatlerde yerli ve yabancı turistlerin şehre bisikletleri ile gelmesini amaçlayan, günübirlik ya da konaklamalı olabilecek, ‘bisiklet temalı tren projesi’ ile ilgili akademisyen ve kurul üyeleri tarafından değerlendirme yapıldı. Konu ile ilgili yapılan çalışmaların raporlaştırılmasına ve ilgili kurumlar nezdinde görüşmeler yapılmasına karar verildi. Sapanca Gölü’nün etrafını kesintisiz dolaşacak ‘Bisiklet Yolu Projesi’ ile ilgili kurumlar arası çalışma yapılmasına karar verildi.

Öte yandan bir önceki kurul kararı gereği ‘Gastronomi Turizmi’, ‘Doğa Turizmi’ ve ‘Kültür Turizmi’ çalışma grupları da kuruldu. Kurul üyelerinin görüş, istek ve önerilerinin ardından toplantı sona erdi.