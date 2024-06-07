Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) üyesi seçildi.

Birçok önemli platformda Bilecik ve Bilecik Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, emekçi ve işveren arasında önemli bir görev gören sendikanın üyesi olarak seçildi.Belediye Başkanı Subaşı, Ankara’da gerçekleştirilen SODEMSEN 3. olağanüstü genel kurulu toplantısına katıldı. Yapılan seçimlerde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Sendika Başkanı olarak seçilirken, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkan vekilliğine seçildi.

Yönetim kurulunda ise; Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin yer aldı.

Başkan Subaşı dış ilişkilerden sorumlu olacak

Özellikle Avrupa’daki yerel yönetimlerle ilgili önemli görev ve çalışmaların yürütüldüğü SODEMSEN üyeliğine seçilen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın yönetim kurulundaki görevi uluslararası ilişkiler olacak. Bu kapsamda Başkan Subaşı, uluslararası ve özellikle Avrupa Birliği fonlarının takip edilmesi ve ülkemizdeki belediyelere projelerle ulaştırılması gibi önemli bir görevi yürütecek.

"Avrupa Birliği Fonlarını takip edecek ve Bilecik’imiz ile diğer şehirlerimiz için güzel projeler üreteceğiz"

SODEMSEN yönetim kurulu üyeliğine seçilmesiyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Subaşı, "Emekçi ve işveren arasında adaletli ve sağlıklı bir köprü kurulması amacıyla çalışmalarını sürdüren SODEMSEN yönetim kurulu üyeliğine seçilerek, Bilecik ve Bilecik Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Yönetim Kurulunda aldığımız görev ile uluslararası ve özellikle Avrupa Birliği Fonlarını takip edecek ve Bilecik’imiz ile diğer şehirlerimiz için güzel projeler üreteceğiz’’ ifadelerini kullandı.