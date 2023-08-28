Eymen Sadık Durak'ın ölümüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Anne Mine Durak (28) ve sevgilisi Serkan Elçetin hakkında yeni bir dava daha açıldı. Sanıklar, küçük Eymen'e yönelik cinsel istismarda bulundukları anların görüntülerini kayda aldıkları gerekçesiyle 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Olay, Mine Durak'ın oğluna kötü davrandığı ve şiddet uyguladığı ihbarıyla başladı. Polis ekipleri, 2019 yılının eylül ayında Bornova ilçesindeki eve girdi. Ancak evde küçük Eymen'e ulaşılamadı. Mine Durak, polise oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti ancak ifadesi çelişkiliydi.

Arama çalışmaları sonucunda, polis ekipleri tandır çukurunda kapatılmış bir poşette Eymen'in bağlı elleri ve ayaklarıyla cansız bedenine ulaştı. İfadesinde gerçeği gizlemeye çalışan Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin gözaltına alındı. Serkan Elçetin'in erkek kardeşi E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DETAYLAR SU YÜZÜNE ÇIKTI

Şok edici bir olayın ardından, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ölümüyle ilgili korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. Olayla ilgili bilirkişi raporu, anne Mine Durak'ın sevgilisi Serkan Elçetin ile birlikte Eymen'e yönelik gerçekleştirdiği cinsel istismar ve şiddet dolu anların görüntülerini içeren telefon kayıtlarını ortaya çıkardı. İnceleme sonucunda, Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığına dair görüntülerin Elçetin'in telefonunda bulunduğu tespit edildi. Eymen'in çıplak halde ve vücudunda darp izleriyle görünen fotoğrafları da belirtilen raporda yer aldı. Ayrıca, Mine Durak'ın Eymen ile istismar içeren videolarının da bulunduğu saptandı. İnceleme sonucunda, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bir mekanizmayla çekilen video kaydı da bulundu.

Elçetin'in telefonunda yer alan kayıtlarda, "Aa Annem" adlı bir kişiden gelen mesajlarda, oğlunun ifadesini değiştirmemesi yönünde baskı yapıldığı görüldü. Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'nun raporunda ise, Mine Durak'ın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Durak ve Elçetin'i, "fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme", "çocuğun nitelikli istismarı" ve "eziyet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 38 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu karar, istinaf mahkemesi tarafından oybirliğiyle onandı.

Davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Serkan Elçetin'in telefonunda bulunan mesajlarda, bir kişinin Eymen'e yönelik cinsel istismarı ima eden ifadeler yer aldı. Bu nedenle yapılan suç duyurusu sonrasında yapılan soruşturmada, mesajın sahibi olarak belirlenen Y.K. ve Y.K.'nin arkadaşı İ.S. hakkında işlem başlatıldı. Ancak her iki şüpheli de suçlamaları reddetti.

Tüm bu deliller ışığında, savcı Eymen'e yönelik istismarın sadece Mine Durak ve Serkan Elçetin tarafından gerçekleştirildiği sonucuna vardı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma sonucunda, savcı önemli bir tespitte bulundu. Anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin'in, Eymen'e yönelik cinsel istismar anlarını kayda alarak "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçunu işledikleri kanaatine vardı. Bu çerçevede, her iki sanık hakkında ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcının iddianamesinde, Eymen'in istismarına dair görüntülerin üretildiği ve bu görüntülerin "müstehcen yayınlar" olarak kabul edilen suçun işlenmesinde kullanıldığı belirtildi. Bu durumun, çocukların istismar edildiği görüntülerin üretilerek yayılmasına yönelik bir suçu oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Soruşturma sürecinde, İ.S. ve Y.K. hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İddianame, İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.