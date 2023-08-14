Sarayburnu’ndan denize giren bir grup yüzücünün 16.5 kilometre yüzerek Sivri Ada’ya ulaştığı yüzme geçişi, uluslararası arenaya taşınıyor. Türkiye Yüzme Federasyonu, rota üzerinde incelemelerini yaparken Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı Av. Turan Hançerli, organizasyonun koordinatörü Yüksel Sönmez ve beraberindeki 9 yüzücü Sarayburnu’ndan Sivri Ada’ya kadar yüzdü.

İstanbul Sarayburnu’ndan 16.5 kilometre yüzerek Sivri Ada’ya çıkan bir grup yüzücünün başlattığı yüzme geçişinin uluslararası bir yüzme geçişi olması için hazırlıklar başladı. Yapılan başvurulardan olumlu dönüş alınmasının ardından parkur üzerinde Türkiye Yüzme Federasyonu yetkililerince çalışmalar gerçekleştirildi. Yetkililer, sabahın erken saatlerinde Sarayburnu’ndan denize giren ekiple birlikte Sivri Ada’ya kadar parkuru inceledi.

Sivri Ada’ya tarihte ilk kez tek başına yüzen Yüksel Sönmez ve beraberindeki yüzme ekibi saat 06.30’da denize girerek yaklaşık 3 saatlik bir sürede yüzme geçişini tamamladı. 9 yüzücü 30 dakikalık periyotlarla 2 bayrak takımı olarak yüzerken Yüksel Sönmez parkuru solo olarak bitirdi. Bayrak takımında Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli de yer aldı.

Sivri Ada Yüzme geçişinde parkurun tamamlanmasında yüzücülerin performansının yanı sıra hava ve deniz şartları, ekibinin uyumu, ekip çalışması, dayanıklılık gibi birçok faktör ön plana çıkıyor. Türkiye’de resmi olarak ilk defa yüzülen bu parkurun uluslararası platforma taşınması, yerli ve yabancı yüzücülere açılması hedefleniyor.

“Türkiye’de ilk defa Sarayburnu’ndan Sivri Ada’ya yüzdüm”

Sivri Ada’ya ilk kez tek başına yüzen Yüksel Sönmez, “2010 yılında ilk defa Sivri Ada’ya yüzdük. Yanımızda hiçbir emniyet yoktu. Önce Sivri Ada, sonra Yassı Ada’ya gittik. Bunun böyle olmayacağını anladık. Emniyetli bir şekilde yanımıza tekne alarak yüzmeye başladım. Türkiye’de ilk defa Sarayburnu’ndan Sivri Ada’ya yüzen benim. Daha sonra kendi arkadaşlarımı toparlayarak tekneye bindirdim ve Sivri Ada’ya çıktık. 2010-2023 seneleri arasında 17 defa Sivri Ada’ya çıktım. Güzel bir parkur. Şimdi tekrardan bu sabah yüzeceğiz” dedi.

“Uluslararası bir alana kazandırmak istiyoruz”

Parkurun uluslararası platforma taşınması için başvuruların yapıldığını söyleyen Sönmez, “Biz, Türkiye Yüzme Federasyonu’na başvurduk. İzinlerimizi aldık. Hakemlerimiz geldi. Sporcularımız geldi. Sporcularla beraber Sivri Ada’ya gideceğiz. Bu parkuru Türkiye’mize tanıtıp uluslararası bir alana kazandırmak istiyoruz. Tüm dünyaya Türkiye’mizin tanıtılması için dünyadaki bütün yüzücülerin de gelmesi için elimizden geleni yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“Tüm dünyada bilinen bir parkur olacak”

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Bu parkur birçok yüzücü tarafından fiilen yüzülüyor. Güzel bir parkur, beğeniliyor. Resmi olarak açık bir parkur değil. 16.5 kilometrelik bu parkuru uzmanlar ve hakemler eşliğinde yüzeceğiz. Belli bir süre sonra tüm dünyada bilinen bir parkur olacak. Tüm dünya sporcuları tarafından geçilmek istenecek. Biz bu parkurun açılması için gerekli çalışma öncesinde yaptık. Bugün yüzeceğiz. Heyecanlıyız” diye konuştu.

“Biz bu parkuru kazanırsak Türkiye kazanır”

Sivri Ada’ya yüzme geçişini tamamlayan Yüksel Sönmez, “10 tane yüzücü arkadaşımla beraber yüzdük. Ben de solo yüzdüm. Son 500 metrede akıntı sağa, sola kaydırdı. Daha önceki tecrübelerimizden dolayı çok rahat bir şekilde çıktık. 16 Temmuz Pazar günü federasyondan görevli hakemlerimizle beraber biz bunu başardık. Tüm dünyada bu parkurun bilinmesini istiyoruz. Tüm yüzüler, ultra maratoncular, başarılı yüzücüler buraya gelsin. Türkiye’mize uluslararası alanda böyle bir parkur kazandırdığımız için ne mutlu bize. Büyüklerimizden, bakanımızdan bize destek olmalarını bekliyoruz. Biz bu parkuru kazanırsak Türkiye kazanır. Dünya kazanır. Uluslararası bir parkur olursa ne mutlu bize” dedi.

“Bu parkurun önemli ve değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum”

Türkiye Yüzme Federasyonu’nda görevli ulusal yüzme hakemi Emir Kuzu, “Sarayburnu’ndan Sivri Ada’ya 9 takım sporcusu, 1 solo sporcu sabah 06.32’de yüzmeye başladı. Normal geçiş açık su kurallarına uyuldu. Herhangi bir problem yoktu. Bu parkur yeni keşfedilen bir parkur. Bu adanın sembolik bir özelliği var. Bu parkurun önemli ve değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Akıntı olarak zorlayıcı bir parkur. Açık su kurallarına uygun” şeklinde konuştu.