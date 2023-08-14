Oyuncu Çetin Altay ve Teknik Direktör Güvenç Kurtar dün Pendik’te radyo programına konuk oldu. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen radyo programına vatandaşlar izleyici olarak katıldı.

Usta oyuncu Çetin Altay ve Teknik Direktör Güvenç Kurtar dün Pendik Atlantis Mobilyacılar Çarşısında radyo programına konuk oldu. Atlantis Mobilyacılar Çarşısında gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar da eşlik etti. Teknik direktör Güvenç Kurtar, Türk takımlarının Avrupa serüvenleri hakkında konuştu. Usta oyuncu Altay ise projeleri hakkında bilgi verdi.