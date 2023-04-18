Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) üyeleri hafta sonu doğa yürüyüş faaliyetini bu kez Türkiye'nin en güzel doğal güzelliklerini barındıran İğneada Longoz ormanlarında gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - SARDOS üyeleri doğa yürüyüşündeki rotasını bu kez İğneada Longoz Ormanları'na çevirdi.

Subasar Ormanları olarak da bilinen Kırklareli İğneada'da Longozu'nun deniz, göl, kumul ve orman ekosistemiyle bölgemizde her geçen gün daha da çok ziyaretçiyi misafir eden eşsiz bir doğal güzellik sunduğunu ifade eden üyeler, "Trakya’nın saklı cenneti olarak da bilinen bu ekosistem ziyaret eden herkesi kendine hayran bırakıyor. Özellikle sakin sessiz bir ortamda tatilini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapan longozlar, insanın zihnini de dinlendiriyor. Yılın her döneminde farklı bir renge bürünen flora ve fauna açısından zengin altı adet gölü var. İğneada farklı zamanlarda termik, nükleer santral, liman gibi yan yana getiremeyeceğimiz projelerle anılsa da şükürler olsun bugüne kadar bu muhteşem doğayı tehdit edecek bir tesis yapılmadı. Dileğimiz bundan sonra da bu tabiatın korunması ve sahip çıkılmasıdır. Bu hafta sonu da Sardoscanlar olarak çok keyifli bir faaliyeti daha gerçekleştirmiş olduk. Adeta longoz ormanlarının kalbine daldık, kuş sesleri eşliğinde muhteşem doğayı iliklerimize kadar çektik dersek en doğru ifade olur. Yağmur ve orman kokusunun yanında çiçek ve iyot kokusu ile harmanlanan karışım dünyanın en güzel esansını dahi gölgede bırakacak güzellikteydi. Dernek üyelerimizle yürüyüş sonunda Limanköy gezisi, meşhur Ahmetbey köftecisinde iftar yemeği ve Karacakılavuz köyünün meşhur peynir helvası derken doğa yürüyüşünü kültür ve gurme gezisi ile taçlandırmış olduk" diye konuştu.

Üyeler, ayrıca Son günlerde yağışların artmasının çiftçinin yüzünü güldürse de barajlarda halen yeterli miktarda su olmadığına dikkati çekerek, "Lütfen doğayı korumayı ve su tasarrufunu ihmal etmeyelim" çağrısını yineledi.