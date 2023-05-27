İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, günün son halkla buluşmasını, akşam saatlerinde Sarıyer’de gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aracının Ayazağa’ya girişi sırasında küçük bir grubun attığı provokatif sloganlara, vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting meydanlarında kalabalıklara izlettirdiği iftira içerikli montaj videolara tepki göstermeye devam eden İmamoğlu, “Sevgili dostlarım, güzel insanlar; iftira atmak, yalan konuşmak büyük günahtır. Kul hakkı yemek büyük günahtır. Bunlarla siyaset yapılmaz” dedi.

Koltuğun millet ait olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “O koltuğun süresi bittiğinde, ceketini alıp, Ayazağa gelip, şu kahvede, şu esnafta oturup çayını, kahveni içebiliyorsan; sen iyi insansın. Ama koltuğun bittiği gün, milletin huzuruna yine 50, 100, 200 korumayla geliyorsan; sen git uzayda yaşa. Bu memlekette sana yer yok” ifadelerini kullandı.