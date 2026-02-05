Romanya'nın Köstence Limanı'ndan kalkan ve İstanbul Boğazı açıklarına demirlemek için seyir halinde olan 'Razouk' isimli kargo gemisi pazar günü akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında karaya oturmuştu. Karaya oturan geminin kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için kıyı emniyetine bağlı iki dalgıç dalış gerçekleştirmiş, geminin karaya oturan kısımları ve pervanesi ne kadar hasar aldığı tespit edilmişti. Gemiyi kurtarma çalışmaları 4'üncü gün de devam edildi. Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları tarama gemisi, acil müdahale ekskavatörü ile devam ediyor.

Kaynak: İHA