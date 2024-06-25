Sarıyer Zekeriyaköy’de nüfusun artmasıyla birlikte elektrik dalgalanmaları yaşandığını söyleyen esnaf, BEDAŞ’a tepki gösterdi. Bölgedeki trafoların yetmediğini, elektrik kesintileri nedeniyle dükkanlarındaki elektronik cihazların bozulduğunu belirten esnaf, yetkililere seslenerek çözüm istedi.

Sarıyer Zekeriyaköy’de yaşayan vatandaşlar, nüfusunun artmasıyla birlikte bölgede bulunan trafoların yetmediğini elektrik dalgalanmaları nedeniyle zaman zaman kesinti yaşandığını söyledi. Elektrik kesinleri sonucu sattıkları elektronik eşyaların zarar gördüğünü söyleyen esnaf, zararlarının büyük olduğunu belirtti. BEDAŞ’a defalarca başvuruda bulunduklarını, Zekeriyaköy Muhtarı Semra Özkaya ile beraber imza topladıklarını ancak sorunun çözülmediğini ifade eden vatandaşlar, bölgeye bir an önce el atılmasını istedi.

“BEDAŞ’ı göreve davet ediyoruz”

BEDAŞ’ın çözüm noktasında yetersiz olduğunu söyleyen Zekeriyaköy Muhtarı Semra Özkaya, “Sıkça kesilen elektrik özellikle yaz aylarında klima kullanılmasının artmasıyla daha sık yaşanmakta. BEDAŞ’ın gerekli yatırım planlarını yapmadığını düşünüyoruz. Özellikle veteriner kliniği, diş kliniği gibi esnafın yoğun olduğu 1. Cadde’de elektrik kesintileri sık sık olur. Bunun nedeni de trafo yetersizliği. Belediyenin imar planlarında trafo alanları var. Biz gerekli müracaatları esnafın da başvurusu ile yaptık. Belediye gerekli trafo alanlarını tahsis edeceklerini ancak BEDAŞ’ın bu alanları kullanabilmesi için bir bedel ödemeleri gerektiğini söyledi. BEDAŞ’ı göreve davet ediyoruz ve trafoları yatırım programlarına almalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Ayrıca havadan geçen elektrik hatlarının da yer atına alınmasını istiyoruz. Çünkü burası bir orman köyü havadan geçen hatların yangına sebebiyet verdiği de aşikar. BEDAŞ’ın ciddi bir yatırım programı altında buraya bütçe ayırmasını hem halkım hem de kendi adıma talep ediyorum. Bu voltaj sorunu Zekeriyaköy’deki yapılaşma ve nüfus arttıkça artarak devam ediyor. Yanmayan sokak lambaları dahil talebimizi iletiyoruz. ’Ekipman yetersiz, personel yetersiz, yatırım bütçesine alınacak bekliyoruz’ gibi baştan savıcı cevaplarla karşı karşıya kalıyoruz. Biraz ciddiyet bekliyorum” dedi.

“Açıkçası bezdik”

Elektrik kesintileri yüzünden zararının büyük olduğunu belirten restoran yöneticisi Şehmuz Karagöz, “Yaz aylarında özellikle çok büyük bir elektrik sorunumuz var. Bunun yanı sıra günde belki 6-7 defa elektrik gidip geliyor. Bu kesintiler dükkanda elektronik ne varsa yakıyor. Önlem olması açısından kendimize jeneratör aldık ve jeneratör kullanıyoruz ama gece biz olmuyoruz. Bu bölgede çok yoğun oldu. Önceden 10 villa varken şimdi 110 villa var. Bu evlerin elektrik tesisatı, elektrikli araçları var. Bunların artması sonucu mevcut trafo yetmiyor. Geçen bir cihazımız yandı ve 10 bin TL para verdik. Bunun gibi birçok örneğimiz var. Gece eve gidiyoruz sabah geldiğimizde elektrik kesilmiş, jeneratör kapanmış ve ürünlerimiz bozulmuş. Elektrik akımının gidip gelmesi büyük yangınlara da sebep oluyor. Hava çok sıcak olduğunda müşteriler için klimaları açıyorum fakat bu sefer de akım yetersiz olduğundan tenteleri açamıyorum. Zekeriyaköy eski Zekeriyaköy değil. Önceden 10 işletme vardı şimdi 100 işletme var. Elektrik yetmiyor açıkçası bezdik. Elektrik kesilince sistem gidiyor. Müşterilere hizmet veremiyoruz ve bu saatlerce sürüyor. Nereden bakarsanız yıllık en az 100 bin TL zararımız var” diye konuştu.

“Elektriği kapatır mısın garajımı açamıyorum”

Zekeriyaköy’de kuru temizlemecilik yapan Mehmet Karakum ise, “Bu elektrik problemi bir türlü çözülemeyen bir problem. İmza topladık, belediyeye gittik, muhtarımıza gittik. Bir türlü çözüm bulamadık ve devamlı elektrik sorunu yaşıyoruz. Yaz aylarında daha çok elektrik kullanıldığı ve bizim de araçlarımız elektrikli araç olduğu için elektrik voltajını düşük alıyoruz. Bu da bizim işimize yansıyor. Geçen komşumuz geldi elektriği kapatır mısın garajımı açamıyorum dedi. Sorun burada bu kadar büyük. Biz elektrik olmadan çalışamıyoruz. Bu sorun yüzünden müşteri kaybımız oluyor. Mağduruz, aslında birçok yere başvurduk ama çözüm bulamadık. İnşallah çözüme kavuşur temennimiz bu" dedi.