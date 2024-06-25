Sultangazi Belediyesi, 18-26 yaş arasındaki kız öğrencileri Kastamonu Kadıdağı Gençlik Kampı’nda ağırladı. 4 gün boyunca gençler, gönüllerince eğlendi.

Sultangazi Belediyesi, gençlerin sosyalleşirken eğlendiği, doğa ve sporla iç içe oldukları gençlik kamplarına bir yenisini daha ekledi. 18-26 yaş aralığındaki genç kızlar, doğasıyla dikkat çeken Kastamonu Kadıdağı Gençlik Kampında ağırlandı. Sultangazi Belediyesi’nin araçlarıyla kamp alanına giden öğrencilerin konaklama ve yemek ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılandı. Kampta 4 gün konaklayan kız öğrenciler, el sanatlarından matrağa, voleyboldan akıl zeka oyunlarına bir çok aktivite yapma imkanı buldu. Macera parkında adrenalin dolu dakikalar geçiren öğrenciler, doğa yürüyüşleri ile temiz havanın tadını çıkardı. Öğrencilerin Kastamonu’nun eşsiz doğal güzelliklerini görmesi için Horna Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Nasurullah Cami’ne geziler düzenlendi.

“Gençlerimiz motive olsun diye”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İlçemizde ikamet eden gençlerimiz eğlenirken öğrensin, güzel arkadaşlıklar kursun ve kaliteli vakit geçirsinler diye kamplar düzenliyoruz. Gençlerimizin derslerine konsantre olması, başarılarını daha yukarıya taşımaları için böyle aktiviteleri önemsiyoruz. Gençlerimiz yeni yerler keşfederken, keyifli vakit de geçirmiş oluyor. İlçemizdeki gençlerimizin kamplara yoğun talebi bizleri de memnun ediyor” diye konuştu.