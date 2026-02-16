Sarıyer'de faaliyet gösteren GS Sarıyer Futbol Okulu ve Kuzeyin Aslanları Spor Kulübü, veliler ve spor kulübü öğrencilerinden topladığı giyecek yardımlarını Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Ortaikizce İlkokulu'ndaki öğrencilere ulaştırdı. Futbol okulu sorumlusu ve kulüp yetkilisi Ferhat Can, sadece spor değil, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini vurgularken, 'Daha önce de birçok yardım organizasyonuna imza attık. Ağrı'da kışlık set desteği, Adapazarı'nda bir köy okulunun boyanmasına katkıda bulunduk ve Van'a destek paketleri gönderdik. Kulüp, sporcular ve velilerle birlikte güçlü bir dayanışma yapısı oluşturduk. Son olarak Şanlıurfa'da gerçekleştirilen organizasyonda 150 çocuğa bot, mont, eldiven, bere ve çoraptan oluşan kışlık paketleri ulaştırdık' dedi. Yardımları bizzat teslim etmenin kendileri için büyük bir manevi anlam taşıdığını kaydeden Can, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA