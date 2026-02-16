

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda BURFAŞ ekipleri, Ramazan’ın ilk gününden itibaren dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyecek. Terminal, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Acemler, Şehreküstü, Mimar Sinan, Küçük Sanayi, Arabayatağı, Organize Sanayi, Emek, Osmangazi, Hacivat, Gürsu, Kestel ve Uludağ Üniversitesi metro duraklarında her gün vatandaşlara çorba, sandviç, zeytin, hurma ve sudan oluşan iftariyelik paketleri ulaştırılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan’ın bereketini ve paylaşma kültürünü hep birlikte yaşamanın önemine vurgu yaptı. İftara yetişemeyen vatandaşların mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, kentin farklı noktalarında iftariyelik ikramında bulunacağını belirten Başkan Mustafa Bozbey, tüm Bursalılara hayırlı Ramazanlar diledi.

Kaynak: BÜLTEN