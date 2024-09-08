Polonya’nın Kielce kentinde düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan MSPO 2024, bu yıl SARSILMAZ’ın yenilikçi ürünleriyle büyük bir çıkış yapmasına sahne oldu. SARSILMAZ stand tasarımıyla Top Design Ödülü’ne layık görüldü.ANKARA (İGFA) - Avrupa’nın en büyük savunma fuarları arasında yer alan MSPO 2024 Polonya’nın Kielce kentinde gerçekleştirildi. 769 katılımcı, ürettiği savunma sanayi ürünlerini yüzbinlerce ziyaretçinin ilgisine sundu.

Fuara Türkiye’den katılan en büyük silah ve mühimmat üreticilerinden olan SARSILMAZ, yenilikçi ve işlevsel tasarım anlayışıyla standında ziyaretçilere ve katılımcılara ilham verdi.

MSPO’nun en prestijli ödüllerinden biri olan ve en iyi stand düzenlemeleri ile tasarımlarını öne çıkarmayı amaçlayan Top Design Ödülü bir kez daha SARSILMAZ’ın oldu. Sarsılmaz, 2022’de de Türkiye’ye aynı ödülle dönmüştü.

Sarsılmaz, fuarda Uzaktan Komutalı Silah Sistemleriyle (UKSK) dikkatleri üzerine çekerken, UKSK’lar stand tasarımına da etki eden faktörler arasında yer aldı. Sarsılmaz’ın ürettiği 300’den fazla silah çeşidi arasında fuarın ruhuna göre seçilen ürünlerin yer aldığı stand, Türk Savunma Sanayinin geldiği aşamayı canlı olarak ziyaretçilerin deneyimine sundu.

SARSILMAZ, gerek güvenlik kuvvetlerinin gerekse bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirdiği silahlarla fuarda adından söz ettirdi. 150 yıllık tecrübeyi en son teknolojilerle birleştiren Sarsılmaz, yerli ve milli silah ve silah sistemleri ile uluslararası arenada önemli bir pozisyon elde etmeye devam ediyor.

SARSILMAZ’ınn Best Grup’un silah kuleleri birimini bünyesine katmasıyla kurulan BEST Savunma tarafından üretilen UKSK’lar , Sarsılmaz tarafından üretilen SAR 127 MT, SAR 762 MT, SAR 556 MT ve 20 mm, 25 mm ve 30 mm kalibredeki silahların entegrasyonuyla tedarikçilere tek kanaldan ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunmasıyla ayrı bir ilgi odağı oldu. Milli olarak geliştirilen yapay zeka destekli hedef tespit ve takip yetenekleriyle donatılmış UKSK, benzer sistemlere olan üstünlükleriyle de fark yarattı.

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı ve Best Savunma Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akalın, yaptığı açıklamada, SARSILMAZ’ın yerli ve milli imkânlarla ürettiği silahların sergilendiği standın büyük ilgi gördüğünü söyledi.

"MSPO 2024’te stand tasarımımızla Top Design Ödülü’nü ikinci kez kazanmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz" diyen Akaln, "Bu başarı, ekibimizin özverili çalışmasının ve yaratıcı vizyonumuzun bir sonucudur. Standımızın tasarımının elbette en önemli özelliği SARSILMAZ silahlarının doğru bir şekilde sergilenmiş olmasıdır. Türk savunma sanayisini uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. SARSILMAZ, 2024 yılı itibarıyla savunma sanayisinde inovasyon ve kaliteye odaklanarak sektördeki lider konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu ödül, SARSILMAZ’ın uluslararası platformdaki başarısının bir göstergesi olup, gelecekteki projeler için de büyük bir motivasyon kaynağıdır" diye konuştu.