Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Türkiye Ligi’ndeki bütün hedefleri başardıklarını söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında A. Efes’i uzatmalar sonucunda 80-72 mağlup eden Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen törenle sarı-lacivertliler, kupa ve madalyalarını alırken, başantrenör Sarunas Jasikevicius duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. Jasikevicius, "Çok çılgın hisler içerisindeyiz. Son iki maçta böyle bir reaksiyon olmasını bekliyorduk. İlk 2 maç biraz yanıltıcı oldu, belki biraz bizim oynayış şeklimizle birlikte. Sezon bitti Türkiye Ligi’ndeki bütün hedeflerimizi başarmış olduk" diye konuştu.

Litvanyalı teknik adam, ’Sezonun eriş şeklinden mutlu mu?’ soruna "Evet" yanıtını verdi.