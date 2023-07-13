Batman’ın Sason ilçesi ile Muş sınırları arasında bulunan 2 bin 700 metre rakımlı Zoveser dağına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde iki yıl önce dağa yolun açılmasıyla ulaşımı kolaylaşan Zoveser Dağı yaz aylarındaki serin havası, karları, şelalesi ve çiçekleriyle ilgi odağı oluyor.

Zoveser Dağı'na İstanbul’dan gelip tırmanış yapan İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Dr Behzat Tüzün, Zoveser dağının Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülmeye değer ender yerlerden biri olduğunu belirtti.

Tüzün, özellikle Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve birçok ilimizde insanlar sıcaklarda kavrulurken Zoveser dağındaki serin hava, soğuk sular ve yeni açan çiçeklerin insanlara farklı bir görsel şölen sunduğunu ve bu vesileyle dağı cazip kıldığını söyledi.

Tüzün, buraların tanıtılıp turizme kazandırılması gerektiğini de ifade etti.

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarından Niyazi Özekinci de İstanbul’daki şehir gürültüsünden bir günde olsa böylesi temiz havanın olduğu bir geziye katılmanın heyecanını yaşadığını, çok yürüdüklerini, yorulduklarını ama bu güzellikleri görmenin buna değer olduğunu söyledi.

Batman’dan gelen Teyfik Tunç da uzun süredir Zoveser dağını görmenin hayalini kurduğunu bu gezi vasıtasıyla hayalini gerçekleştirdiğini fırsat buldukça tekrar bu dağlara gelip gezeceğini söyledi.