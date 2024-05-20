Osmangazi Belediyesi’nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği İlkokullar Satranç Turnuvası, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın hamlesiyle başladı.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde düzenlenen 2024 Bursa Mahalli Okul Sporları Minikler SatrançTurnuvası’nda minik öğrenciler kıyasıya yarıştı. 5 gün sürecek satranç turnuvasında 182 takımın katılımıyla bin 92 öğrenci başarı elde edebilmek için ter dökecek. Cuma günü final müsabakalarının yapılacağı turnuvada ilk 4 takıma kupa, başarı elde eden sporcular ise madalya ile ödüllendirilecek.

Spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Satranç dünyanın en önemli sporların biri.Bu turnuvanın öğrencilerimizin daha iyi bir yere gelebilecekleri bir başlangıç olmasını diliyorum. Minik öğrencilerimiz çok heyecanlı ve çocuklarımızı mutlu görmek bizi de mutlu ediyor” dedi.

Başkan Aydın, yaptığı başlama hamlesiyle birlikte mücadele eden sporcuları tek tek dolaşarak her birine başarı dileklerini iletti.