Savunma sanayisinin liderlik okulu SAHA MBA’nın 5’inci dönem kayıtları başladı. SAHA MBA Programı’na sektör yöneticilerinin ve yönetici adaylarının yoğun bir ilgi gösterdiğine dikkat çeken SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, ”SAHA MBA ile 5 yılda dünyanın 10 MBA’den biri olmayı ve ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine katkılarımızı geleceğin yöneticilerini yetiştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

SAHA MBA programı, işletme yönetimi konusunda derinlemesine bir anlayış kazanmak isteyen profesyoneller için özel olarak tasarlanmış bir eğitim programı olarak tanımlanıyor. Türkiye’nin en prestijli, odaklı ve iddialı MBA programı olan SAHA MBA, lider yöneticileri yetiştirmeyi hedefliyor. Program, kurumsal ve aile şirketlerinin sorunlarına cevap veren bir yaklaşımla öğrencilere öğrendiklerini kurumlarına uygulama fırsatı sunuyor. Her yıl katma değeri artan program, 5’inci dönemi için kayıtlarını almaya başladı. Sektör liderleri ve üst düzey bürokratların da bizzat eğitici olarak yer aldıkları Türkiye’nin en prestijli, odaklı ve iddialı MBA programı, öğretim ile üretilen değerin olabildiğince fazla milli üreticiye ulaştırarak lider yöneticileri yetiştirmeyi hedefliyor. Hem kurumsal hem de aile şirketlerinin sorunlarına cevap veren program ile katılımcılar öğrendiklerini kurumlarına uygulayabiliyor. Oluşturduğu katma değeri her yıl daha da arttıran program 5. dönemi kayıtlarını almaya başladı.

2023 -2024 döneminde SAHA MBA programında; 4 temada 52 eğitim başlığı ve temalara ek iş yönetimi simülasyonu, profesyonel mentörlük ve vaka modülleri ve sektör liderleri ve bürokratların tecrübe paylaşım oturumları şeklinde verilen ek dersler ile toplamda 404 saatlik eğitim verilecek. 2019 yılında hayata geçirilen SAHA MBA Programının İstanbul, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 3 merkezde düzenlenen eğitim programında 2019’dan beri 85 ayrı firmadan 200 yönetici, yönetici adayı ve firma sahibi eğitim aldı. SAHA MBA katılımcılarının dağılımları yüzde 40 genel müdür, yüzde 25 üst yönetici adayı, yüzde 25 yönetici aday mühendis ve yüzde 10 ise danışman, mali müşavir gibi yöneticilik yeteneklerini geliştirmek isteyen katılımcılardan oluşmaktadır.

5. Dönem, İstanbul ve Ankara’da 30’ar kişilik kontenjan ile açılacak. Adayların ön kayıtlarının tamamlanmasının ardından özgeçmişler puanlanarak programa uygun adaylar seçilecek.

5’inci MBA 2023 Eylül’de başlayacak

SAHA MBA 2023- 2024 döneminde savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın yöneticilerinden ve firma sahiplerinden oluşan 90 katılımcı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, SAHA İstanbul YK Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye Uzay Ajansı S. Hüseyin Yıldırım gibi sektörün içinde olan, dinamikleri çok iyi bilen sektör liderleri ile tecrübelerini aktarıyor.

Program, finans, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve operasyonel yönetim gibi konuları içermektedir. Ayrıca, liderlik ve iletişim becerileri, inovasyon ve girişimcilik konularında da eğitimler veriliyor. SAHA MBA programı, dünyanın en popüler MBA programlarının müfredatları esas alınarak hazırlanmıştır. Program, iş dünyasıyla temas halinde olan ve konusunda en iyi yerli ve yabancı akademisyenler, profesyonel eğitmenler ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin uzman kadrosu tarafından uygulanmaktadır. Sektör liderleri ve üst düzey bürokratlar da bizzat eğitici olarak yer almaktadır.

“Dünyanın 10 MBA’den biri olmayı hedefliyoruz”

SAHA MBA Programı’na sektör yöneticilerinin ve yönetici adaylarının yoğun bir ilgi gösterdiğine dikkat çeken SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, “Türkiye’nin üst düzey yöneticilerinin, dünyanın ve Türkiye’nin önemli üniversitelerden öğretim üyelerinin yer aldığı uluslararası kaliteye sahip eğitim kadromuz ve müfredatımızla bir ilki gerçekleştiriyoruz. Katılımcılara uluslararası bir bakış açısı ile rekabet edebilme kabiliyeti kazandıran programımızı, 2022-2023 yılında İstanbul’da Bilim Üsküdar’da ve Ankara’da Teknopark Ankara’da olmak üzere 2 merkezde gerçekleştirdik ve oldukça yoğun bir katılım aldık. Harvard, Oxford, Stanford, London Business School gibi dünyanın önde gelen okullarının aralarında bulunduğu on beş üniversitenin MBA programlarını inceleyerek hazırladığımız SAHA MBA ile 5 yılda dünyanın 10 MBA’den biri olmayı ve ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine katkılarımızı geleceğin yöneticileri yetiştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.