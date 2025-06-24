Teknik Direktör Sebahattin Tekin, "Yurt dışında çalıştığınızda rolünüz net, süreçler daha önceden belirlenmiş oluyor. Antrenör, oyuncu gelişimiyle ilgili kararlarda yapıcı ve uzun vadeli bir rol üstleniyor. Türkiye’de ise bazen sistemin değil, günü kurtarmanın öncelendiğini görebiliyorsunuz" dedi.

Teknik Direktör Sebahattin Tekin, uluslararası antrenörlük tecrübelerini ve Türk futbol ortamına dair gözlemlerini paylaştı. Yurt dışında görev yapmanın en belirgin farkının, sistematik planlama ve karar alma süreçlerinin disiplini olduğuna değinen Tekin, "Yurt dışında çalıştığınızda rolünüz net, süreçler daha önceden belirlenmiş oluyor. Antrenör, oyuncu gelişimiyle ilgili kararlarda yapıcı ve uzun vadeli bir rol üstleniyor. Türkiye’de ise bazen sistemin değil, günü kurtarmanın öncelendiğini görebiliyorsunuz. Bu da sürdürülebilir başarıyı zorlaştırıyor" diye konuştu.

"Son bir yılı yoğun gözlem ve analizle geçirdim"

Sebahattin Tekin, geride bıraktığı dönemi aktif bir gözlem ve hazırlık süreci olarak değerlendirdiğini aktardı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde oynanan maçları takip ettiğini ve özellikle alt liglerdeki genç oyunculara odaklandığını vurgulayan Tekin, "Son bir yılı yoğun gözlem ve analizle geçirdim. Alt liglerde oynayan oyuncularımızın performanslarını yakından takip etme fırsatım oldu. Bu oyuncular geleceğin yapı taşları. Takip ettiğinizde sadece bireysel kaliteyi değil, gelişim çizgilerini de görüyorsunuz" dedi.

"Türkiye’den teklifler var ama doğru proje için acele etmeyeceğim"

Şu sıralar bazı kulüplerden teklif aldığını ancak karar verme sürecini dikkatle yönettiğini belirten Sebahattin Tekin, "Türkiye’den birkaç kulüple görüştük. İlgi olduğunu söyleyebilirim ama benim için önemli olan sadece takım çalıştırmak değil; inandığım, sürdürülebilir bir futbol modelinin parçası olmak. Bu yüzden acele karar vermek istemiyorum. Hazırım ama beklentilerimi net belirledim" ifadelerini kullandı.