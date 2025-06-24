Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir otel odasında dün gece çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. İlçenin sahil kesiminde yer alan otelde, henüz nedeni belirlenemeyen yangın sırasında korku dolu anlar yaşandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin otelin diğer bölümlerine sıçramasını engelledi.

Yangın sırasında odada bulunan müşteri tahliye edilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Otel odasında ise maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, otel odasından bir anda yükselen yoğun duman nedeniyle çevrede korku dolu anlar yaşandığını aktardı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklarken, odada konaklayan bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.