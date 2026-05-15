Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi tarafından nisan ayı boyunca düzenlenen 'Kadın El Emeği Atölyeleri' ile kadınlara hem üretim hem de sosyalleşme imkânı sunuldu.

Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde kadınların el becerilerini geliştirmesi ve sosyal bağlarını güçlendirmesi amacıyla punch yapımı, örgüden elbise tasarımı ve supla yapımı olmak üzere üç farklı alanda atölye çalışmaları düzenlendi. Haftanın üç günü sabah ve öğleden sonra iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinliklerde kadınlar, uzman eğiticiler eşliğinde yeni teknikler öğrenerek hem üretim yaptı hem de boş zamanlarını verimli değerlendirme fırsatı buldu.

Atölyelerin yalnızca el becerisi kazandırmakla kalmadığı, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren bir buluşma ortamı oluşturduğu belirtildi. Katılımcı kadınların süreç boyunca yeni dostluklar kurduğu, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak sosyal hayata daha aktif katılım sağladığı ifade edildi.

Yetkililer, kadınların her alanda desteklenmesine yönelik benzer sosyal ve kültürel faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti.