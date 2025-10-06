Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 4 tutuksuz sanık ile taraf avukatları da hazır bulundu.



Fatih Terim ve sanıklar uzlaşmadı

Mahkemede, sanıklar Seçil Erzan, Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu ve Rüya Sağır ile müşteki Fatih Terim arasında önceki duruşmada dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği ancak uzlaştırmanın sağlanamadığı belirtildi.



Savcılık mütalaasını açıkladı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Seçil Erzan ile 41 müştekinin arasında çeşitli zamanlarda para trafiğinin olduğunu, genel olarak müştekilerin, Erzan'ın kısa sürede yüksek kar vaadi ile para kazanacakları bir sistem ya da girişime farklı zamanlarda yüklü miktarda para verdiklerini, paraların bir kısmını Denizbank şubesi içerisinde, bir kısmını odasında, bir kısmını dışarıda, bir kısmını ise Erzan’ın kendilerine veya yönlendirdiği kişilere verdiklerini aktardı.

Aslında ilk baştaki sistemin, üyelerinin bir miktar kazandığı durumda, diğer kişiler de kendiliğinden yatırım amaçlı kendi rızaları ile sisteme dahil olmaya çalışmakta olduğu belirtildi

Açıklanan mütalaada, müştekilerin bir bölümünün para verdikten sonra Seçil Erzan'dan belge aldıkları veya almaya çalıştıkları ancak iddialarında Bankacılık işlemi olarak nitelendirdikleri eylemde sanık Seçil Erzan'a para verirken ya da fon getirisi olduğunu düşündükleri kar payı sırasında herhangi bir belge almadıkları, müştekilerin hiç olmayan bir fona veya yatırım aracına banka şube müdürü olmasından kaynaklı güven ile para yatırmaya ikna edildiği, olayda tüm müştekilerin değil bazılarının diğer bazı müştekiler yönünden sisteme devam için etkileşimlerinin bulunduğu, aslında ilk baştaki sistemin, üyelerinin bir miktar kazandığı durumda, diğer kişiler de kendiliğinden yatırım amaçlı kendi rızaları ile sisteme dahil olmaya çalışmakta olduğu kaydedildi.



Seçil Erzan’ın kurduğu sistemle fonda küçük boşluklar olduğunu söyleyerek ticari fırsatın kaçırılmaması amacıyla baskı kurduğu ifade edildi

Sanık Seçil Erzan'a atfedilen eylemler yönünden piramitsel bir yapı ortaya çıktığının aktarıldığı mütalaada, söz konusu olayda Seçil Erzan'ın sistemde olmayan ancak gizli, yatırımcıları arasında banka yöneticileri ve spor camiasında bilenen isimlerin de olduğunu söylediği bir yatırıma müştekileri ikna ettiği, yatırım yapılmayıp başkalarının kullanımına dönüştürdüğü bir sistem kurduğu anlatıldı. Mütalaada, Seçil Erzan'ın katılanlardan banka yöneticileri olan sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ile spor camiasından tanınan katılanlar Fatih Terim, Arda Turan gibi isimleri kullanarak, bu isimlerin olduğu fonun kaybetmeyeceği inancı ile katılanları yanılttığı, özel müşterilerin yararlandığı özel bir fondan bahsettiği, fonda küçük boşluklar olduğunu söyleyerek ticari fırsatın kaçırılmaması amacıyla baskı kurduğu aktarıldı.

Mütalaada ayrıca, sanık Erzan’ın ödeme yükümlülüğü altına girdiği açık büyüdüğü ve mağdurların birçoğunun ana paralarını dahi alamadığı, karlılık yanılsaması oluşturulduğu, yeni yatırımcıların da çekildiği hileli bir sistem meydana getirdiği, kendi borcunu yeni yatırımcıdan aldığı mal varlığı değeri ile kapatarak menfaat sağladığı belirtildi. Öte yandan sanıklar Ali Yörük, Nazlı Can, Hüseyin Eligül ve Nur Erkasap'ın her bir müştekiye yönelik eylemlerde aktif olarak rol aldıkları kaydedildi.



342 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada sanık Seçil Erzan’ın bazı müştekilere karşı ‘tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’ suçundan, Fatih Terim'e yönelik ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan toplamda 50 yıl 6 aydan 342 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca 6 kişiye yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan, aralarında Arda Turan, Buse Terim, Fernando Muslera ve Emre Çolak’ın da bulunduğu 18 kişiye yönelik ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan ayrı ayrı beraatına karar verilmesi istendi.



Beraat talepleri

Öte yandan mütalaada, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 ayrı müştekiye yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçu yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesi, sanık Rüya Sağır'ın katılan Fatih Terim'e yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan, sanık Mojtaba Haghani'nin ‘tefecilik’ suçundan, sanık Kerem Can'ın da katılan Ömer Kahraman'a yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ve sanık Asiye Öztürk'ün ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesi talep edildi.

Ayrıca sanıklar Nazlı Can, Ali Yörük, Atilla Yörük, Nur Erkasap ve Hüseyin Eligül'ün ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar değişen oranlarda hapisle, sanık Süleyman Aslan'ın ‘tefecilik’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Gözyaşlarına hakim olamadı

Duruşmada söz alan Seçil Erzan, gözyaşlarına hakim olamayarak, ‘’Lütfen hakkaniyetli davranın, size yalvarıyorum. Böyle bir sistem olmadığını, para kazandırma niyetiyle hareket etmediğimi bilin. Panik olduğumu, düzeltmek için uğraştığımı da bilin. Bana 1 verene 10 verdim. Saçma sapan bir şeyin içinde kaldım. Bu dosyada hala tefeciler var. Hala mütalaada, alacağı olduğunu iddia edip ana parasını almış olanlar var. Ben nasıl bir sistem kurabilirim? 910 gündür tutukluyum. İlk ifademde de borçlandığımı, parasızlığın içinde bir sarmala girdiğimi söyledim. Borcumu faizle ödeyebilmek için her şeyimi sattım. Son dönemlerde, özellikle Şubat ayından sonra geri ödeyemediğim zamanlarda benim de hatalarım oldu. Zarar görenler olduğunu en başında kabul ediyorum. Ama zararı olanların paraları nasıl ödenecek? Benden bu insanların paralarını zorla aldılar diye şikayetçi olmak istedim" dedi. Taraf avukatları ise açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep etti.



Erzan’ın bankadaki parasına el konuldu

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Erzan’ın bireysel emeklilik hesabındaki paraya el konulmasına ve taraf avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyan hazırlayabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Heyet, ayrıca Erzan’ın tutukluluk halinin de devamına hükmederek duruşmayı erteledi.