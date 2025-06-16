İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı müştekiler ve tutuksuz sanıklar da hazır bulundu.

Erzan, duruşmadaki savunmasında kendisini dolandırıcılıkla suçlayanlara karşı açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’den belirli miktarlarda döviz aldığını kabul eden Erzan, Terim’in düzenli olarak banka hesap hareketlerini incelediğini ve kendisine hiçbir zaman fon teklifi sunmadığını belirtti. Savunmasında duygusal anlar yaşayan Erzan, “Ben hiçbir paranın 1 lirasına bile dokunmadım, kimseyi aldatmadım” ifadelerini kullandı.

Arda Turan’ın kendisinden alacağı olmadığını savunan Erzan, fonun oluşmasında başka kişilerin etkili olduğunu öne sürdü. Tutukluluğunun 26. ayına girdiğini hatırlatan avukatları ise müvekkillerinin annesinin sağlık durumu nedeniyle ev hapsi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Seçil Erzan ile Fatih Terim arasında geçen olayın güveni kötüye kullanma suçu kapsamında değerlendirilebileceği ihtimaliyle dosyanın uzlaştırma işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Uzlaştırma sürecinin ardından dosyanın esasa ilişkin mütalaasının hazırlanması için savcılığa iletileceği bildirildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.