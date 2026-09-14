Roma maçı sonrası yaşanan istifa krizinin ardından yeniden Fenerbahçe’nin başına dönen İsmail Kartal, takımı yeniden zirve yarışına taşımayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, ligdeki kötü başlangıcı geride bırakıp Gaziantep deplasmanında yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Önceki gün oyuncularıyla yaptığı toplantıda şampiyonluk vurgusu yapan İsmail Kartal, Gaziantep seferi öncesi de “Kötü günler geride kaldı. Şimdi her şeyi unutup sadece işimize odaklanacağız. Birlik olup zirveye yürüyeceğiz. Bizi bekleyen kupalar var” sözleriyle takımına güven aşıladı.

GAZA BASMA ZAMANI

Avrupa’daki performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren İsmail Kartal, “Ligde çok daha fazlasını yapabiliriz. Sadece motivasyonumuzu artırmamız gerek” derken, millî araya kadar kayıp istemediğinin altını çizdi. Bireysel performanslarda eksikler olduğunun altını çizen İsmail Hoca, “Aramıza geç katılanlar, sakatlık yaşayanlar oldu. Bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Ama önümüz açık. Gaziantep ve Eyüp maçlarını kazandıktan sonra toparlanmak için zamanımız olacak. Artık hız kesmeden ilerlememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

AVRUPA’DAKİ GİBİ

Lyon ve Roma maçlarındaki oyuna dikkat çeken İsmail Kartal, “Ligde de aynı performansı sergilememiz hâlinde önümüzde kimse duramaz” iddiasında bulundu. Sarı lacivertliler, dün son çalışmasını yaptıktan sonra özel uçakla Gaziantep’e gitti.

ROMA SİSTEMİ

Şampiyonlar Ligi’nde Roma karşısına üçlü orta saha düzeniyle çıkan İsmail Kartal, Gaziantep maçında da aynı sistemi sürdürmeyi planlıyor. Kadroda büyük değişiklik düşünmeyen tecrübeli teknik adam, Kerem’in yerine Oğuz’u ilk 11’de değerlendirecek. Avrupa’daki cezası nedeniyle forma giyemeyen Guendouzi ise yeniden takımdaki yerini alacak.