Bursa’nın Orhangazi ilçesinde CHP’nin merkez seçim bürosunda yaşanan olayda, seçim bürosunda çaycılık yapan bir kişi elinde AK Parti’ye ait rüzgar gülü ile seçim bürosuna giren 10 yaşındaki çocuğa kaynar çay fırlattı. Hırsını alamayan şahıs ağlayarak kaçan çocuğun ayağından çıkan terliği de arkasından fırlattı. Vücudunda birinci derece yanık oluşan çocuk tedavi edilip taburcu olurken, ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İfadesi alınan şahıs ise serbest bırakıldı. AK Parti ilçe Başkanı Ulusu olayı kınarken, CHP ilçe başkanı Çetin olayın büyütüldüğünü iddia etti.

Olay, dün akşam saat 20:00 sıralarında Horhor Caddesi üzerinde AK Parti’nin merkez seçim bürosunun bitişiğinde yer alan CHP merkez seçim bürosunda yaşandı. Alınan bilgiye göre; arkadaşları ile beraber iki partinin seçim bürosuna girip çıkan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Yazan El Yasin, AK Parti seçim bürosundan çıktıktan hemen sonra elinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının basılı olduğu rüzgar gülü ile CHP’nin seçim bürosuna girdi. Burada çaycılık yapan Mustafa A., çocuğu görür görmez bardaktaki kaynar çayı çocuğa fırlattı.

Hırsını alamadı, terlik fırlattı

Boynu ve omuzları yanan çocuk ağlayarak seçim bürosundan kaçmaya çalışan küçük çocuğun ayağından çıkan terliği seçim bürosunda kaldı. Hırsını alamayan Mustafa A. yerden aldığı terliği de çocuğa fırlattı. Olaya ilk tepki hemen bitişikteki AK Parti seçim bürosunda bulunanlardan geldi.

Vücudunda birinci derece yanık olduğu tespit edilen Yazan El Yasin, acı içinde kıvranırken AK Parti seçim bürosundaki partililer tarafından hastaneye götürüldü. Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen Yazan El Yasin evine götürüldü. Yaralı çocuk ardından da annesi ile birlikte Nesrin El Yasin ile birlikte Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Yazan El Yasin’e kaynar çayı fırlatılmasından sonra olaya şahit olan vatandaşlar Mustafa A.’ya tepki gösterdi. Olay yerine polis çağırıldı. Mustafa A. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı. Mustafa A.’nin 2009-2012 yılları arasında Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi başkanlığı yaptığı öğrenildi.

"Olayı kınıyoruz"

Olay sonrasında AK Parti Orhangazi ilçe başkanı Gökhan Ulusu açıklama yaptı. ‘Orhangazi’mizde ne yazık ki vicdanları yaralayan, insanlık dışı bir olay gerçekleşmiştir.’ İfadelerini kullanan Ulusu; ‘CHP ve Millet İttifakı’nın seçim bürosunda CHP üyesi vicdan sahibi olmayan bir kişi tarafından 10 yaşındaki Suriyeli bir kardeşimizin üzerine kaynar su dökmek suretiyle yaralanmasına neden olmuştur. Olayın ilk anından itibaren AK Parti teşkilatları olarak konu ile yakından ilgilenip gerekli tedavilerin yapılması noktasında girişimlerde bulunduk. Hamdolsun çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Vücudunda 1.derece de yanık bulunmaktır. Adli süreci de yakından takip edeceğimizin bilinmesini isterim. Seçimlere az bir süre kala yaşanan bu olay Millet ittifakının insani değerlerden ne kadar uzak olduğunu ne yazık ki bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yaşanan olayı kınıyoruz. Ayrıca bu cani ve insanlık dışı olayın müsebbibini olan şahsın halen daha aynı seçim bürosunda Millet İttifakı tarafından korunup sahip çıkılmasını da ayrıca kınıyoruz. Biz; dili, dini, ırkı her ne olursa olsun, insani değerlerimizi korumalı ve saygı duymalıyız. Yunus Emre’nin dediği gibi “Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü” düsturu ile hareket ediyoruz. Yaşanan bu olayı bir kez daha kınıyor ve sonuna kadar da bu olayın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum.’ dedi.

Olay sonrasında tatlı alıp AK Parti seçim bürosuna gelen ve yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren CHP Orhangazi ilçe başkanı Tanju Vural Çetin de açıklama yaptı. Çetin açıklamasında; ‘Olay, parti yönetimimiz, milletvekili adayımızla birlikte seçim çalışmaları kapsamında OR-GÖÇ derneğimizi ziyaret ettiğimiz saatte yaşandı. Duyar duymaz gelip olayı soruşturduk. Çocuklar seçim bürosuna girip çıkıyorlarmış. Çay ocağının başına geçmişler, seçim büromuzda çay ikramı yapan ağabeyimiz çocukları uyarmak isterken, çay ocağının altına saklanan küçük çocuğun üzerine bardaktaki çay dökülmüş. Olayı yanımızdaki seçim bürosunda bulunan AK Partililer büyütüp, insanları galeyana getirdiler. Çay ocağına bakan arkadaşımızın arkası dönük şekilde oturuyor ve gelenleri de görmemiş de. Zaten sonrasında da ben AK Parti seçim bürosuna da tatlı ile gidip olayı onlardan da dinledim. Anlatıldığı gibi değil. Yaklaşan seçim sürecinde ortamı germeye çalışanlar var. Tüm parti ve adayları bu duyarlılıkla davranmaya davet ediyoruz. Bu tahriklere alet olmayacağız’ dedi.